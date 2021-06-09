الزراعة: إطلاق بوابة إلكترونية للوزارة للتواصل مع المستفيدين.. وإتاحة 20 خدمة

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور أحمد طوبال، مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمى، إن الوزارة تجرى حاليا عددا من المشروعات لتطوير كافة القطاعات بالوزارة باستخدام تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه يتم تطوير 5 مشروعات داخل وزارة الزراعة الآن من خلال التحول الرقمى.



وقال مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن هناك مجموعة من المشروعات نعمل حاليا على تطويرها والهدف من ذلك إشعار المواطن والمزارع المصرى بالقيمة المضافة من التحول الرقمى داخل الوزارة.



ولفت مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمى، إلى أنه سيجرى إطلاق بوابة إلكترونية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى توفر التواصل مع كافة المستفيدين من القطاع الزراعى، وتوفير المعلومات، وتستقبل منهم أى مقترحات أو استفسارات للوزارة والرد عليها سريعا.



وأشار مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمى، إلى أن الوزارة ستوفر عددا من الخدمات الإلكترونية وتكون متاحة للمواطنين والمزارعين في إطار تطوير جميع خدمات وزارة، متابعا: نستهدف في المرحلة الأولى الآن 20 خدمة على بوابة مصر الرقمية وبوابة وزارة الزراعة، موضحا أن أحد المشروعات الجارية في الوزارة تأهيل العالمين للتعامل مع التحول الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات.