اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 يونيو 2021 07:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يتابع مشروعات الهيئة الهندسية ومقر البورصة بالعاصمة الإدارية

الأربعاء، 09 يونيو 2021 06:04 م
الرئيس السيسى يتابع مشروعات الهيئة الهندسية ومقر البورصة بالعاصمة الإدارية خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء سكنية ومنشآت، وفي مقدمتها التصميمات الهندسية لساحة الشعب، والمدارس الدولية المختلفة، ومدينة مرابط للخيول التي ستمثل جزءاً رئيسياً من مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، فضلاً عن المقر الجديد للبورصة.
 
WhatsApp Image 2021-06-09 at 5.57.56 PM (1)

 


السيسى

الرئيس السيسى

العاصمه الاداريه

عاجل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بإنشاء مجمع إصدار الوثائق المؤمّنة

الأربعاء، 09 يونيو 2021 11:32 ص

قرار جمهورى بشأن صندوق تكريم شهداء ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية

الأربعاء، 09 يونيو 2021 11:26 ص

الرئيس السيسى يوجه بالبدء الفورى فى تنفيذ مشروع "حديقة تلال الفسطاط".. ويشدد على ضغط المخطط الزمنى.. متحدث الرئاسة: المشروع يتضمن عددا من الأنشطة المعتمدة على إحياء التراث المصرى عبر مختلف العصور

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 06:58 م

الرئيس السيسى يوجه بالبدء الفورى فى تنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط.. صور

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 06:57 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة