الرئيس الأمريكى يلغى مرسوما بحظر تطبيقى "تيك توك" و"وى تشات" الصينيين

واشنطن /أ ش أ/

ألغى الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأربعاء، مرسوم الرئيس السابق دونالد ترامب بحظر تطبيقى "تيك توك" و"وى تشات" الصينيين.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية فى نسختها الإلكترونية، نص البيان الصادر عن البيت الأبيض "ألغى بايدن الأوامر التنفيذية التى أصدرها ترامب والتى سعت إلى حظر تنزيل تطبيقات "تيك توك" و"وى تشات" المملوكة للصين فى الولايات المتحدة".

وكان ترامب قد وقع أمرين تنفيذيين فى أغسطس الماضى يحظران أى معاملات أمريكية مع شركة (بايت دانس) الصينية التى تمتلك تطبيق الفيديوهات القصيرة (تيك توك)، وشركة (تنسنت) مالكة تطبيق المراسلة (وى تشات) خلال 45 يوما.

وجاء الأمران التنفيذيان بعدما قالت إدارة ترامب إنها تكثف جهودها لحذف التطبيقات الصينية "غير الموثوق بها" من متاجر التطبيقات الإلكترونية الأمريكية ووصفت تطبيقى (تيك توك) و(وى تشات) بأنهما يمثلان "تهديدات كبيرة".

وقال ترامب فى أمر تنفيذى إن تطبيق (تيك توك) يمكن استخدامه فى حملات التضليل التى تفيد الحزب الشيوعى الصينى ويجب على الولايات المتحدة "اتخاذ إجراءات شديدة ضد مالكى تيك توك لحماية أمننا القومي"، وفى المرسوم الآخر قال ترامب إن (وى تشات) "يجمع تلقائيا معلومات هائلة من مستخدميه.. عملية جمع البيانات هذه تهدد بالسماح للحزب الشيوعى الصينى بالوصول إلى المعلومات الشخصية للأمريكيين".