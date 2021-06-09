الداخلية تضبط 100 كيلو من مخدر الهيدرو بحوزة أحد العناصر الإجرامية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط 100 كيلو جرام من مخدر الهيدرو بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية قيام أحد الأشخاص (سائق - مقيم بمحافظة شمال سيناء) بالتردد على دائرة المركز والاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه مستخدماً سيارة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيادته السيارة المشار إليها ، وبحوزته (عدد 67 لفافة من نبات الهيدرو المخدر وزنت 100 كيلو جرام)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.