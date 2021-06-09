الجارديان: الجمهوريون سيعارضون خطة بايدن "الدولية" لفرض ضرائب على الشركات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن خطط الرئيس الأمريكى، جو بايدن لإصلاح النظام الضريبي الدولي تلقى معارضة متزايدة من الجمهوريين الذين وصفوا المقترحات بأنها "مجنونة" ويهددون بعرقلة مرور الصفقة التاريخية في الولايات المتحدة.

وقادت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، محاولات إدارة بايدن للتوسط في اتفاقية عالمية حول كيفية فرض الضرائب على الشركات، والتى تأتى وسط دفعة أوسع لإعادة تشكيل الضرائب على الشركات في الولايات المتحدة.

وتمت مكافأة هذه الجهود خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما دعمت مجموعة الدول السبع الكبرى معدلًا عالميًا أدنى لا يقل عن 15٪ واتفقت على أن الدول يجب أن تكون قادرة على فرض ضرائب على بعض الأرباح التي حققتها الشركات الكبرى على أساس الإيرادات التي تحققها في ذلك البلد، بدلاً من مكان وجودهم لأغراض ضريبية.

لكن مع توجه بايدن إلى لندن لحضور قمة مجموعة السبع ، تواجه الخطة التي تقودها الولايات المتحدة معارضة شديدة في واشنطن ، حيث يصطف كبار الجمهوريين لإلغاء الاتفاق. وقال كيفين هاسيت ، المستشار الاقتصادي السابق لإدارة ترامب، موقع ياهو فاينانس يوم الثلاثاء أنه "لن يحدث".

مع تقسيم مجلس الشيوخ المكون من 100 مقعد بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين ، سيكافح بايدن لتمرير أي تغييرات على المعاهدات الضريبية الدولية بدعم من الحزبين وقد يضطر إلى محاولة تمرير مشروع قانون بأصوات ديمقراطية فقط.

وصف بات تومي ، السناتور الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا ، الحد الأدنى للضرائب العالمية بأنه "جنون".

قال تومي: "من المؤكد أن حقيقة أنهم اضطروا لمحاولة إقناع كل هذه الدول الأخرى للتأكد من أنها ترفع ضرائبها هي اعتراف بالضرر الذي نلحقه ببلدنا". "هم بالتأكيد لن يكون لديهم الأصوات للموافقة على معاهدة من هذا النوع الذي يفكرون فيه.