التعليم: وضع طلاب الثانوية العامة إجابات الامتحان على التابلت اختياريا

محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن وضع طلاب الثانوية العامة، الإجابات الخاصة بامتحانات نهاية العام على التابلت اختياريا، والحل الأساسى فى البابل شيت لأن الحل الورقى يعد بمثابة وثيقة لدى الطالب إذا رغب فى التظلم على النتيجة.



وأوضحت الوزارة، أن البابل شيت، سوف يدرب الطلاب عليه فى أول يوم بالامتحان التجريبى الذى ينطلق يوم 21 يونيو الجارى، مشددة على أن البابل شيت وسيلة سهلة ولكنها تحتاج إلى تركيز من الطالب قبل الإجابة عن الأسئلة المطلوبة.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتي من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.



بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.