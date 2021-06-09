"التضامن": "مودة" يغطى كل المحافظات.. ونتعاون مع التعليم العالى لتدريب الطلاب

كتب أحمد عرفة

أكدت الدكتورة راندا فارس مدير برنامج "مودة" بوزارة التضامن الاجتماعى، أن البرنامج يستهدف تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل المعارف الممكنة، خاصة أن كثيرا من الشباب لا يعرفون أسس اختيار شريك الحياة وأسس الزواج، موضحة أن المبادرة تعمل في كافة محافظات الجمهورية الـ27.



وأضافت مدير برنامج مودة بوزارة التضامن الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن المصريين بالخارج شاركوا في برنامج مودة، وشاهد دعما كبيرا، موضحة أن وزارة التضامن تتعاون مع وزارة التعليم العالى في تنفيذ برنامج مودة في الجامعات المصرية، حيث جرى تدريب 120 ألف طالب وطالبة عبر الجامعات من خلال شبكة هيئة التدريس.



وأوضحت مدير برنامج مودة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن المحتوى العلمى لبرنامج مودة جرى تطويره وإطلاقه، ويتضمن محاور اجتماعية ونفسية ومحور الصحة الإنجابية، وكذلك الخطوبة في الإسلام والمسيحية، لافتة إلى أن هناك آلية موحدة نعمل بها في كافة التجمعات، وننفذ تدريبات مع المخطوبين معا من 18 إلى 25 سنة، كما رصدنا احتياجات لبعض المتزوجين حديثا ممن هم أكبر من تلك الفئة، ويتم عمل تدريب مشترك للمتزوجين.