التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه فى حريق شقة سكنية بمنشأة القناطر

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة، بدفن جثة طفل لقى مصرعه فى حريق شقة سكنية بقرية برقاش فى منشأة القناطر؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن ماس كهربائي تسبب في نشوب الحريق الذي اشتعل بشقة سكنية بقرية برقاش، في منشأة القناطر، ما أسفر عن مصرع طفل يبلغ من العمر 5 سنوات.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الطفل، ولم يشتبهوا في مصرعه جنائيا، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن إصابة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بحروق، وتم نقله إلى المستشفى.

وكان العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، تلقى إخطارا من المستشفى يفيد بأن الطفل فارق الحياة نتيجة تدهور حالته الصحية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.