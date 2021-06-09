التحريات تكشف تفاصيل حادث تصادم تسبب فى مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفاصيل حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونقل، أعلى محور الضبعة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 5 آخرين، حيث تبين أن السيارة النقل انحرفت عن الطريق، من اقصى اليسار، إلى أقصى اليمين، مما أدى لاصطدام الميكروباص من الجانب الأيسر، بالحمولة الخاصة بالسيارة النقل، والمكونة من أطوال الألوميتال.

أسفر الحادث عن مصرع ربة منزل تبلغ من العمر 30 سنة، وابنتها 9 سنوات، وعامل، تم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد العام، كما أصيب 5 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز كرداسة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم أعلى محور الضبعة، بعد أبو رواش، اتجاه روض الفرج.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن الحادث وقع بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 5 آخرين، وتم التحفظ على قائدي السيارتين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.