البورصة تعتمد منهجية مؤشر "تميز" للشركات الصغيرة.. والتدشين خلال أيام

اعتمدت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، منهجية مؤشر "تميز"، الذي يضم عينة من الشركات المدرج لها أوراق مالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم إطلاق المؤشر الجديد خلال أيام.

وارتكزت منهجية إدراج الشركات المكونة للمؤشر على عدة معايير أهمها قياس قوة وجودة الأداء المالي والتشغيلي، من حيث معدل النمو المركب للإيرادات على أساس سنوي والمولدة من النشاط الرئيسي، وكذا التدفقات النقدية من التشغيل إلى جانب مؤشرات أخرى تم استخدامها لتقييم أداء تلك الشركات.

ويتضمن مؤشر تميز-بحسب بيان صحفي-اليوم الأربعاء- والذي سيتم الاعتماد عليه في قياس أداء سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال جلسات التداول 8 شركات سيتم الإعلان عنهم مع التدشين الرسمي للمؤشر، وتم احتساب المؤشر ابتداءً من 1يناير 2019 بقيمة 1000 نقطة.

قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن اعتماد لجنة المؤشرات لمعايير ومنهجية الإدراج والحذف لمؤشر تميز خطوة رئيسية ضمن عملية الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف "فريد"، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تدشين المؤشر الجديد "تميز" ليعبر بشكل حقيقي عن أداء وحركة السوق وكذا إتاحة القدرة لمديري الاستثمار لإصدار منتجات مالية تتبع المؤشر وكذا تقييم محافظهم الاستثمارية على اساس المؤشر، خاصة وأن هناك حد أقصى للوزن النسبي للشركة الواحدة داخل المؤشر الجديد "تميز" وهو 35% والتي تتم على أساس رأس المال السوقي المرجح بالأسهم حرة التداول، مما سيمنع من سيطرة عدد محدود من الشركات علي حركة المؤشر ويكون أكثر تعبيراًعن حركة السوق ككل.

ذكر الدكتور فريد أنه خلال أيام قليلة سيتم إصدار قرار تنفيذي بورصة لإلزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بجدول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاقد مع راعي معتمد ومسجل لدى البورصة لبدء خطة الهيكلة والتي تتضمن الزام الراعي بمساعدة الشركات المقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير وبناء قدرات إدارات علاقات المستثمرين للتمكن من التواصل بشكل محترف مع المساهمين والمؤسسات الاستثمارية من خلال المؤتمرات التي سيتم تنظيمها لإعلان وتحليل القوائم المالية بشكل ربع سنوي وكذا التزام الراعي بتوفير تغطية بحثية من خلال شركات تغطية بحثية عاملة في السوق عن الشركات محل رعايته، وذلك بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات خاصةً المؤسسية لشركات هذا السوق وكذا تنشيط وتعزيز السيولة والتداول.

وأوضح رئيس البورصة، أن الانتهاء من مؤشر تميز خطوة ضمن خطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي بدأتها البورصة المصرية منذ عامين، تضمنت هيكلة وتنقيح الرعاة ليصل عددهم 11 راعي فقط، ومن المستهدف أن يتم إطلاق موقع الكتروني تفاعلي جديد يلبي طموحات واحتياجات كافة الأطراف الراغبة في متابعة أداء هذا السوق بعد التطوير.