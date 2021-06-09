اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يستقبل سفير الفاتيكان بالقاهرة.. صور

الأربعاء، 09 يونيو 2021 05:46 م
البابا تواضروس الثانى يستقبل سفير الفاتيكان بالقاهرة.. صور البابا تواضروس الثانى يستقبل سفير الفاتيكان
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى فى المقر البابوى بالقاهرة ظهر اليوم الأربعاء، سفير الفاتيكان (القاصد الرسولى) بمصر المطران نيكولاس هنرى ثيفينين.

 

البابا تواضروس يستقبل سفير الفاتيكان
البابا تواضروس يستقبل سفير الفاتيكان

 

ونقل القاصد الرسولى لقداسة البابا تحيات قداسة البابا فرانسيس، وقدم التهنئة بالعيد، كما دار الحديث أثناء اللقاء حول العلاقات الطيبة التى تربط الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية.

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
 
واستقبل قداسته أيضا السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، الذي نقل تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لقداسة البابا، كما تم خلال اللقاء التأكيد على التعاون بين مصر والأردن، خاصةً في مجال السياحة الدينية وأهمية زيارة المسيحيين الأقباط لموقع المغطس حيث تعمد السيد المسيح، كجزء من برنامج الحج المسيحى.
 
لقاء سفير الأردن
لقاء سفير الأردن
 
كما أشاد قداسة البابا بدور الأردن والملك عبد الله الثاني في دعم المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

وفى سياق متصل، استقبل البابا تواضروس فى المقر البابوى بالقاهرة صباح اليوم الأربعاء، فرانسواز دوماس رئيس لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة بالبرلمان الفرنسي على رأس وفد برلمانى، وبرفقتهم السفير الفرنسى فى مصر ستيفان روماتيه.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار الجولة التى يقوم بها الوفد البرلمانى الفرنسى فى مصر.


البابا تواضروس

سفير الفاتيكان

البرلمان الفرنسى

القاصد الرسولى

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