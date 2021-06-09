اليوم السابع
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الإنقاذ النهري ينتشل جثة طفل غرق فى مياه بحر مويس بالشرقية

الأربعاء، 09 يونيو 2021 02:37 م
الإنقاذ النهري ينتشل جثة طفل غرق فى مياه بحر مويس بالشرقية الانقاذ النهرى - ارشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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انتشلت قوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية بالشرقية، بإشراف العميد محمد العادلي مدير الإدارة، جثة طفل عمره 8 سنوات، عثر عليه غارقًا في مياه بحر مويس، بدائرة قسم ثانى الزقازيق وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لقسم ثان الزقازيق، بغرق طفل يدعى " يوسف ش"   8 سنوات الصف الثالث الإبتدائي  دائرة قسم ثانى الزقازيق، في مياه بحر مويس.

انتقلت الأجهزة الأمنية  إلي محل الواقعة، وتم إنتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالمحافظة ، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى الزقازيق تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وكلفت بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

 


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