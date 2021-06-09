اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الإمارات تعلق دخول القادمين من زامبيا والكونغو وأوغندا لأراضيها

الأربعاء، 09 يونيو 2021 01:28 م
الإمارات تعلق دخول القادمين من زامبيا والكونغو وأوغندا لأراضيها طيران الإمارات ـ صورة أرشيفية
أبوظبى (أ ش أ)

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنى الإماراتية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات والكوارث، عن تعليق دخول المسافرين القادمين من زامبيا و الكونغو الديمقراطية وأوغندا على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 11 يونيو2021 باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.
 
وأوضحت الهيئة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن ذلك التعليق يشمل دخول المسافرين الذين تواجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من الإمارات إلى الدول الثلاث على الرحلات.
 
وأضافت أنه سيسمح بنقل الفئات المستثناة من الدول الثلاث إلى الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة، والتي تشمل مواطني الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات والدول الثلاث ،كما تشمل الفئة المستثناة الوفود الرسمية ورجال الأعمال بشرط الحصول على الموافقة المسبقة وكذلك أصحاب الإقامة الذهبية والفضية، إضافةً إلى استثناء أصحاب الوظائف الحيوية حسب تصنيف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأطقم طائرات الشحن والترانزيت الأجنبية بشرط الحصول على نتيجة فحص مخبري سلبي لكوفيد-19 خلال 48 ساعة من المغادرة وعند الوصول والالتزام بالحجر الصحي لحين المغادرة.
 
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي أنه يشترط على المسافرين القادمين من زامبيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة، مع استمرار رحلات الشحن بين الإمارات مع الدول الثلاث.

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