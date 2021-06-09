اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 يونيو 2021 09:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الإعلان عن البريد الإلكترونى لتلقى طلبات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج

الأربعاء، 09 يونيو 2021 09:13 ص
الإعلان عن البريد الإلكترونى لتلقى طلبات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة التربية والتعليم، إنه في إطار استمرار التعاون المشترك بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إيجاد آلية لإجراء امتحانات للطلبة المصريين الدارسين بالخارج، والمتواجدين بمصر حاليًا، نظرًا لعدم قدرتهم العودة للبلاد المقيمين فيها، بسبب تعطل حركة الطيران كإجراء احترازي في عدد من الدول، أرسلت اليوم وزارة الهجرة لوزارة التربية والتعليم قائمة ببيانات الطلبة المصريين المسجلين في الثانوية الكويتية والمتواجدين بمصر حاليًا، للبدء في مخاطبة سفارة الكويت بالقاهرة، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الوطيدة بين الدولتين لإيجاد آلية لإجراء الامتحانات الخاصة بهم وفقًا لما يمكن تنفيذه بناء علي التواصل مع وزارة التربية بدولة الكويت، حرصًا من الدولة المصرية على إتمام أبناءها بالخارج العام الدراسي الحالي.

وفي الإطار ذاته تعلن وزارتا الهجرة والتربية والتعليم عن البريد الإلكتروني الخاص بالمسجلين المصريين من الخارج في التعليم المصري، والذي من خلاله يستطيع أي طالب مصري بالخارج إرسال موقفه من إجراء الامتحان، حتى تتمكن وزارة التربية والتعليم من التواصل معهم وحل مشكلة امتحاناتهم.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد تباحثا حول إمكانية إجراء امتحانات للطلبة المصريين الذين يدرسون بالكويت، ويتواجدون بمصر حاليًا نظرًا لعدم قدرتهم على العودة خلال تلك الفترة بسبب إجراءات الغلق التي تطبقها دولة الكويت الشقيقة.
    

 


التربية والتعليم

وزارة الهجرة

الطلاب المصريين فى الكويت

امتحانات الطلاب المصريين فى الكويت

اخبر مصر

ابخار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم: استفحال الغش سببه الاهتمام بالنجاح والوجاهة الاجتماعية

الأربعاء، 09 يونيو 2021 08:34 ص

وزير التعليم عن تطوير الثانوية: لا نجرب على الطلاب ونسعى لحل المشاكل جذريا

الأربعاء، 09 يونيو 2021 08:30 ص

آخر موعد لاستلام كنترولات الثانوية استمارة الطلبة المتقدمين للامتحان.. غدا

الأربعاء، 09 يونيو 2021 05:00 ص

التعليم: البابل شيت بامتحانات الثانوية العامة هو المرجع الأول لإجابات الطالب

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 09:50 م

وزير التعليم: سنخاطب سفارة الكويت لإجراء امتحانات المصريين هناك بالنظام الكويتى

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 10:12 ص

وزيرا التعليم والهجرة يبحثان إتاحة كتب الدين على تطبيق "اتكلم عربى"

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 09:34 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة