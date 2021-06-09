اليوم السابع
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الإسكان: بدء تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بمدينة بنى سويف الجديدة الشهر المقبل

الأربعاء، 09 يونيو 2021 07:00 ص
الإسكان: بدء تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بمدينة بنى سويف الجديدة الشهر المقبل
كتب أحمد حسن

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يبدأ  جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، يوم الأحد 4 يوليو المقبل، وحتى يوم الخميس 5 أغسطس المقبل، فى تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمنطقة الثالثة بالمدينة، للفائزين بها، موضحاً أن العملاء عليهم تقديم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.
 
وقال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة: سيتم تسليم القطع من 331  :360، يوم الأحد 4/7/2021، والقطع من 361 : 390، يوم الإثنين 5/7/2021، والقطع من 391 : 420، يوم الثلاثاء 6/7/2021، والقطع من 421 : 450، يوم الأربعاء 7/7/2021، والقطع من 451 : 462، يوم الخميس 8/7/2021، والقطع من 463  :490، يوم الأحد 11/7/2021، والقطع من 491 : 520، يوم الإثنين 12/7/2021، والقطع من 521 : 550، يوم الثلاثاء 13/7/2021، والقطع من 551 : 580، يوم الأربعاء 14/7/2021، والقطع من 581 : 592، يوم الخميس 15/7/2021.
 
وأضاف رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة: سيتم تسليم القطع من 593  :620، يوم الأحد 25/7/2021، والقطع من 621 : 650، يوم الإثنين 26/7/2021، والقطع من 651 : 680، يوم الثلاثاء 27/7/2021، والقطع من 681 : 710، يوم الأربعاء 28/7/2021، والقطع من 711 : 741، يوم الخميس 29/7/2021، وتم تخصيص الأيام من الأحد 1/8/2021 : الخميس 5/8/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.
 
 

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