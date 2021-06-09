الأوقاف تعلن عن وظائف إشرافية فى مديريات القاهرة والجيزة والشرقية وبورسعيد

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للراغبين فى العمل بإحدى وظائف الإدارة الإشرافية، في مديريات أوقاف :"الشرقية - القاهرة - الجيزة – بورسعيد"، وقالت الوزارة في بيان لها مساء اليوم، إن الوظائف المتاحة كما يلى:

أولًا: "مدير إدارة" بمديرية أوقاف الشرقية أو القاهرة أو الجيزة أو بور سعيد

بالشروط التالية :

أن يكون مفتشًا مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة، أو منتدبًا للتفتيش بقرار وزارى، أو رئيس قسم بشرط أن يكون قد اجتاز اختبار الإدارة الإشرافية المركزي. أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الأولى خدمات دينية طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي. أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ألا يكون قد ارتكب أى مخالفة لتعليمات الوزارة وتم مجازاته عليها بأى نوع من أنواع الجزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة. ألا يكون قد سبق إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيده للحرية فى جريمة مخله بالشرف والأمانة ما لم يكن قد ردٌ إليه اعتباره. تقديم بيان حالة موضحًا به (تاريخ الميلاد، تاريخ مباشرة العمل، تقارير الكفاية عن ثلاث سنوات سابقة، الجزاءات الموقعة عليه حتى لو تم محوها). أن يكون حسن السير والسلوك. أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة فى هذا الشأن وكذا المقابلة النهائية. ملاحظة : التقديم مفتوح للمعينين على درجة مالية بالوزارة بأى مديرية من المديريات على ألا يطلب من يتم اختباره النقل من المديرية التى سيعمل بها مديرًا للإدارة قبل ثلاث سنوات.

ثانيًا : مفتش دعوة بمديريات أوقاف القاهرة - الجيزة – بورسعيد بالشروط التالية :

أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة بأى مديرية من المديريات على ألا يطلب النقل من المديرية التى سيعمل بها مفتشًا قبل ثلاث سنوات. أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الثانية على الأقل خدمات دينية طبقًا لبطاقة الوصف الوظيفي. أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقارير الكفاية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ألا يكون قد ارتكب أى مخالفة لتعليمات الوزارة وتم مجازاته عليها بأى نوع من أنواع الجزاءات خلال الثلاث سنوات الأخيرة. ألا يكون قد سبق إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيده للحرية فى جريمة مخله بالشرف والأمانة ما لم يكن قد ردٌ إليه اعتباره. تقديم بيان حالة موضحًا به (تاريخ الميلاد، تاريخ مباشرة العمل، تقارير الكفاية عن ثلاث سنوات سابقة، الجزاءات الموقعة عليه حتى لو تم محوها). أن يكون حسن السير والسلوك. أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة فى هذا الشأن وكذا المقابلة النهائية.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنه على الراغبين فى العمل من المديريات الموضحة التقدم عبر الموقع الإليكترونى للوزارة خلال 5 أيام من تاريخه، علمًا بأن التقديم على الرابط يعد بمثابة إقرار بصحة بينات المتقدم ومطابقته للشروط الواردة بالإعلان، وحال تبين مخالفته لذلك سيتم إحالته للتحقيق، ولا يحق للمتقدم دخول الاختبار التحريرى بدون بيان حالة حديث معتمد من المديرية التابع لها خلال شهر يونيو الجارى.