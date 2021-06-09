الأمم المتحدة تطالب الدول بالتبرع بجرعات اللقاحات الفائضة لديها

ريهام عبد الله

طالبت الأمم المتحدة، الدول الغنية التبرع بالجرعات الزائدة من لقاحات كورونا، لباقى البلدان فى جميع أنحاء العالم، قائلة :"يمكننا إنهاء هذه الأزمة معا فقط".

وقالت الأمم المتحدة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يجب على كل الدول أن تشارك الجرعات الزائدة من اللقاحات مع باقي البلدان في جميع أنحاء العالم، يمكننا إنهاء هذه الأزمة فقط معاً".



الأمم المتحدة

ومن جهة أخرى حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" من أن الملايين من لقاحات كوفيد 19 يمكن أن تضيع وتهدر، إذا لم ترسل الدول الغنية كميات كبيرة من الجرعات المتبقية إلى الدول الفقيرة دفعة واحدة.

وقالت يونيسيف فى تغريدة عبر حسابها الرسمى، موجهة الدعوة لدول مجموعة السبعة للتبرع بجرعات اللقاح الفائضة للدول الفقيرة، وقالت:"لا أحد آمن، إلا عندما يكون الجميع آمنين، نطالب مجموعة السبعة بالتبرع بجرعات اللقاح حالا".

ووفقا لبى بى سى، وعدت المملكة المتحدة ودول أخرى بالتبرع بجرعاتها الفائضة، لكن طُلب منهم تقديم المزيد في وقت سابق.