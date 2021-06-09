اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اعتقال فيليكس مارادياجا ثالث مرشّح للانتخابات الرئاسية فى نيكاراجوا

الأربعاء، 09 يونيو 2021 02:00 ص
اعتقال فيليكس مارادياجا ثالث مرشّح للانتخابات الرئاسية فى نيكاراجوا فيليكس مارادياجا
وكالات

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أعلن القضاء في نيكاراجوا، أنّ المرشّح للانتخابات الرئاسية فيليكس مارادياجا، أوقف بعد مثوله أمام النيابة العامة، للاستماع إليه بتهم ممارسة أنشطة تقوّض سيادة البلاد وتحرّض على التدخّل الأجنبي في شؤونها الداخلية.

وبعد توقيفه، أصبح مارادياجا ثالث مرشّح رئاسي يضعه نظام الرئيس دانيال أورتيجا رهن الاعتقال.

وفي أقلّ من أسبوع اعتقلت السلطات في نيكاراجوا 3 مرشّحين للانتخابات الرئاسية معارضين لأورتيجا، هم بالإضافة إلى مارادياجا كلّ من الصحافية كريستينا تشامورو، ابنة الرئيسة السابقة فيوليتا تشامورو، وأوقفت في العاصمة ماناجوا في 2 يونيو، ثم وضعت رهن الإقامة الجبرية، والسفير السابق أرتورو كروز الذي أوقف فى 5 يونيو لدى عودته من الولايات المتحدة، وأودع الحبس الاحتياطى.

 


فيليكس مارادياجا

نيكارجوا

دانيال أورتيجا

انتخابات نيكارجوا

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