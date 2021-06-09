وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر على استمرار فتحه لليوم الـ25 على التوالي؛ لاستكمال استقبال المصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة وعبور العالقين من الجانبين والحالات الإنسانية، وكذا لإدخال المساعدات الإنسانية ومعدات وآليات ومواد إعادة الإعمار وطواقم العمل المصرية إلى القطاع.. مشيرة إلى تواجد كافة الأطقم الإدارية والطبية بالمعبر لتيسير دخول المصابين ومرافقيهم، إلى جانب توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج طبقا لحالاتهم، وأن هناك استعدادات تامة لاستقبال أى عدد من المصابين وتيسير نقلهم للعلاج.

وأشارت إلى أنه تم تشغيل المعبر يوم 16 مايو الماضي استثنائيا لاستقبال المصابين والحالات الإنسانية من القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، مؤكدة جاهزية المعبر للتشغيل في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

يذكر أنه يتم افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية والصعبة في أي وقت وطوال أيام الأسبوع (بموافقة السلطات).. بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.