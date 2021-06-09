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ارتفاع واردات مصر من اللؤلؤ والأحجار الكريمة إلى 237 مليون دولار مارس الماضى

الأربعاء، 09 يونيو 2021 01:00 ص
ارتفاع واردات مصر من اللؤلؤ والأحجار الكريمة إلى 237 مليون دولار مارس الماضى اللؤلؤ - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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تصدرت واردات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلى قائمة الواردات المصرية من دولة الإمارات العربية، خلال شهر مارس الماضي، وفقا لبيانات حكومية حديثة، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 237 مليون و667 ألف دولار، مقابل 32 مليون و626 ألف دولار في شهر مارس عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 205 مليون و41 ألف دولار.

وتظهر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى الواردات المصرية من دولة الإمارات بلغت نحو 348 مليون 209 ألف دولار فى شهر مارس الماضى، بينما كانت 145 مليون و153 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 203 مليون و56 ألف دولار، يليها واردات وقود وزيوت معدنية وبلغت قيمتها 23 مليون و770 ألف دولار فى مارس الماضى، مقابل 26 مليون و519 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 2 مليون و749 ألف دولار.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التجارة الخارجية لشهر مارس 2021، حيث سجل العجز فى الميزان التجارى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس الماضى، مقابل 3.59 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 25.2٪.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 43.5٪، حيـث بلغـت 3.41 مليار دولار خـلال شهر مارس الماضى، مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع أهمها "أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2%، ملابس جاهزة بنسبة 49.3٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.4٪، بطاطس بنسبة 1.1٪".


واردات مصر

اللؤلؤ

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد

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