اليوم السابع
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الأربعاء، 09 يونيو 2021 03:01 م
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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 09 يونيو 2021 02:48 م
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين الأجانب، فيما ربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 643.925 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 10042 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2263 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 12591 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 3915 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2383 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3334 نقطة.
 

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