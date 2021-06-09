احذر.. الكاميرات تراقب سيارتك فى محيط تطوير الدائرى عند تقاطعه بالأوتوستراد

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة منتشرة بمحيط أعمال تطوير الطريق الدائرى في تقاطعه مع محور الأوتوستراد، وتستمر تلك الأعمال لمدة شهر كامل، وسط تواجد الخدمات المرورية لرصد اى حالات زحام مرورى.

وعينت إدارة المرور، العديد من الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال أعمال التطوير القائمة بتقاطع الطريق الدائرى مع محور الأوتوستراد ضمن مشروع توسعة الدائرى الأمر الذى يستلزم تنفيذ بعض الإجراءات على النحو التالى :

- الغلق الكلى لمطلع الطريق الدائرى للقادم من مناطق المعادى ويرغب فى الوصول لمناطق الجيزة و6 أكتوبر مع إستكمال سير المركبات بمحور الأوتوستراد تجاه كوبرى الحضارات فمناطق الكورنيش .

- استقطاع أجزاء من نهر الطريق بمحور الأوتوستراد بالإتجاهين لوضع الدعامات الساندة لأعمال التوسيعة ، الإستبقاء على عرض (10) متر بكل إتجاه لخدمة الحركة المرورية الطولى، على أن يتم الانتهاء من جميع الأعمال خلال شهر.

ونسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.