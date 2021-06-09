اتاحة امتحانات الثانوية للمواد غير المضافة للمجموع على موقع "التعليم" 3 يوليو

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إتاحة امتحان المواد التى لا تضاف للمجموع، التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء لجميع طلاب الثانوى العام للمدارس الحكومية والرسمية وطلاب مدارس المكفوفين، ومواد التربية الدينية والوطنية لطلاب مدارس المتفوقين وطلاب المدارس الدولية وطلاب مدارس النيل على الموقع الرسمى للوزارة اعتبارا من يوم السبت 3 يوليو المقبل، أما بالنسبة لمادة اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية واللغة الفرنسية لطلاب مدارس النيل سيتم إتاحتها بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها طبقا للجدول المعلن.

وأوضحت الوزارة، أنه المدارس تقوم بتجميع أوراق الإجابة الخاصة بالمواد التى لا تضاف للمجموع والتى تم الإجابة عنها بالمنزل وتسليمها للجان النظام والمراقبة المختصة لتقديرها اجتياز من عدمه، ويتولى المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى كافة الإجراءات اللازمة لإعداد الامتحانات كما يتولى تقدير الإجابات الموجودة على البابل شيت إلكترونيا مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والأمنية التى تحفظ سرية تلك الأعمال، كما يتولى التنسيق مع الجهات المسئولة عن أعمال طباعة الكراسة الامتحانية وورقة الإجابة.

وتابعت الوزارة: "يتولى نائب رئيس عام الامتحانات الدكتور رضا حجازى، مهام ومسئوليات لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة، ويتولى نائب رئيس عام الامتحانات لتنظيم الأعمال الإلكترونية للامتحانات كافة المسئوليات والإجراءات الإلكترونية والتقنية للامتحانات، على أن تتولى لجان النظام والمراقبة إعداد أرقام الجلوس وكشوف المناداة وكشوف توقيعات الطلاب وتتولى مراكز توزيع وتجميع الكراسة الامتحانية تجميع أوراق الإجابات " البابل شيت"، وكراسة الأسئلة على أن تقوم لجان النظام والمراقبة باستلام استمارات الغياب وكشوف توقيع الطلاب، وجميع المستندات الورادة من اللجنة وتظريف أوراق البابل شيت وإرسالها إلى مقر التقدير بالمركز القومى للامتحانات على أن يتم إعادتها بكامل هيئتها بعد إعلان النتيجة إلى الكنترولات.