إعفاء مدير إدارة شئون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوى ووكيل الإدارة من منصبيهما

كتب محمد جمال

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراراً بإعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوى ووكيل الإدارة من منصبيهما نظراً للقصور فى العمل، وتكليف وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية للإشراف المباشر على الإدارة وإعادة هيكلتها.



وأكد بحسب "وكالة الأنباء السعودية" أن الرئاسة ووكالاتها لن تتهاون في أي تقصير يعيق عجلة التطور فيها وفق خطتها التطويرية 2024، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة المقصرين والمتهاونين.

وبحسب صحيفة " سبق" فإن سبب إعفاء مدير الأئمة والمؤذنين ووكيل الإدارة في المسجد النبوي هو سوء التنسيق وتأخر إقامة صلاة الفجر لفترة تجاوزت 45 دقيقة".