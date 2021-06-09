اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بإحدى ترع شبين القناطر

الأربعاء، 09 يونيو 2021 05:39 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بإحدى ترع شبين القناطر اسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد طريق "كفر الور - أبو زيد" بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، إصابة 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة بترعة ملاصقة للطريق، وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب المركزي، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد شديد، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بتلقيه بلاغًا انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بطريق "كفر الور - أبو زيد" بدائرة المركز.
 
جرى إخطار اللواء فخر الدين عربي، مدير أمن القليوبية، وبالانتقال والفحص تبين إصابة 5 ركاب، وجرى نقلهم لمستشفى بشبين القناطر المركزي، وتبين أنها إصابات خفيفة ولا توجد حالات حرجة، وجارٍ رفع السيارة من الترعة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

 

 


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