إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بإحدى ترع شبين القناطر

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد شديد، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بتلقيه بلاغًا انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بطريق "كفر الور - أبو زيد" بدائرة المركز.

جرى إخطار اللواء فخر الدين عربي، مدير أمن القليوبية، وبالانتقال والفحص تبين إصابة 5 ركاب، وجرى نقلهم لمستشفى بشبين القناطر المركزي، وتبين أنها إصابات خفيفة ولا توجد حالات حرجة، وجارٍ رفع السيارة من الترعة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.