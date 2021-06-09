اليوم السابع
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إصابة رئيس وزراء فرنسا بفيروس كورونا للمرة الثانية.. وجارى فحص ماكرون

الأربعاء، 09 يونيو 2021 10:06 م
إصابة رئيس وزراء فرنسا بفيروس كورونا للمرة الثانية.. وجارى فحص ماكرون رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس
كتب أحمد علوى

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أصيب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بفيروس كورونا للمرة الثانية، وفقا لما أعلنت عنه رئاسة الوزراء الفرنسية فى بيان لها، اليوم الأربعاء.

 

هذا وجارى فحص رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، وجميع الوزراء والشخصيات التى قابلها كاستكس هذا الأسبوع، وكذلك جارى معرفة نوع الفيروس الذي أصابه حيث يخشى الفرنسيون أن يكون "المتحور الهندي" أو الجنوب أفريقي، وقد تم عزل رئيس الحكومة لنحو سبعة أيام مع متابعة صحية عالية.

 

جدير بالذكر أن مجلس العلماء والأطباء والخبرات الفرنسي الذي أنشأه الرئيس ماكرون منذ بداية الوباء قد حذر من فتح البلاد بوتيرة سريعة للغاية قد ينذر بتفش جديد وكبير لفيروس كورونا، ولهذا كثفت الدولة الفرنسية حملة التطعيم في أرجاء البلاد بعد انطلاقة بطيئة في يناير.


فرنسا

كورونا فى فرنسا

اصابة رئيس وزراء فرنسا بكورونا

ماكرون

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