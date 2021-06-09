إحالة أوراق عاطل إلى المفتى لقتله ابنة عمته لسرقة 15 ألف جنيه فى قنا

وتعود أحداث القضية إلى 12 يونيو 2020، عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا باشتعال النيران فى منزل بقرية الأشراف الشرقية بمركز قنا، ومصرع فتاة و نجاة طفلة.

وكشفت تحريات فريق البحث بإشراف اللواء عاطف أبو الوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا، أن وراء الحادث شبهة جنائية، وتبين أن مرتكب الحادث ابن خالة المجنى عليها 23 عاما، حاصل على دبلوم صناعى، حيث طلب منها مبلغ مالى فرفضت، وبعد يومين زارها فى منزلها وأصر على الحصول على مبلغ مالى لمروره بضائقة مالية، ولكنها أصرت على الرفض فقام بمغافلتها وانهال على رأسها بقطعة حديد حتى تأكد من وفاتها وقام بسرقة 15 ألف جنيه كانت فى منزل القتيلة، ثم أشعل النيران فى المنزل لإخفاء معالم الجريمة، وفر هاربا.

وتم إحالة المتهم لمحكمة جنايات قنا، بتهمة القتل العمد والسرقة والشروع فى قتل طفلة كانت فى المنزل، وقت ارتكاب الواقعة، والتى أحالت أوراق المتهم للمفتى.