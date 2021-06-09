اليوم السابع
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الأربعاء، 09 يونيو 2021 07:34 م
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أمين عام الأمم المتحدة يندد بحادث دهس أسرة مسلمة في كندا

الأربعاء، 09 يونيو 2021 03:34 م
أمين عام الأمم المتحدة يندد بحادث دهس أسرة مسلمة في كندا أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة
كتبت- هند المغربي

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ندد أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة بالهجوم الذى تعرضت له أسرة مسلمة فى كندا، وقال: "إنه يشعر بالذهول من الهجوم الشنيع الذي استهدف أسرة مسلمة في أونتاريو بكندا"، وفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم المنظمة.

 

وأضاف جوتيريش: "قلبى ينفطر على الضحايا والأسرة والأحباء على قيد الحياة، وكذلك إلى المجتمع ودعا جوتيريش الجميع إلى الوقوف متحدين ضد الإسلاموفوبيا وجميع أشكال الكراهية، الآن أكثر من أى وقت مضى.

 

وكان جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، دعم الجالية المسلمة في كندا بعد حادث الدهس الذى تعرضت له أسرة مكونة من خمس أفراد فى مدينة لندن، مؤكدا أن المواطنين فى كندا يقفون بجانب الجالية المسلمة، ويشاركوهم الحزن والغضب بسبب الحادث المأساوى فى مدينة لندن.


الأمم المتحدة

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كندا

حادث كندا

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