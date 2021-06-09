اليوم السابع
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أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل صاحب عربة مأكولات على يد شريكه بالسلام

الأربعاء، 09 يونيو 2021 12:06 م
أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل صاحب عربة مأكولات على يد شريكه بالسلام جثة - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، تفاصيل مقتل صاحب عربة مأكولات على يد شريكه أثناء تشاجرهما معا فى مدينة السلام، وتبين أن سبب المشاجرة طلب المتهم استعارة أدوات تحضير الأطعمة من المجنى عليه، إلا أنه رفض، فنشبت بينهما المشاجرة أسفرت عن مقتل المجنى عليه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه إشارة من إحدى المستشفيات باستقبالها (صاحب عربة مأكولات، مقيم بدائرة القسم) توفى على إثر إصابته بجرح طعنى بالجسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و (صاحب عربة مأكولات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) حال تواجدهما بالمنطقة محل عملهما بسبب طلب الأخير استعارة أدوات تحضير الأطعمة من المجنى عليه إلا أنه رفض فتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً إصابته المُشار إليها، والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (السلاح الأبيض المُستخدم فى ارتكاب الواقعة المشار إليها)، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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