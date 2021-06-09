ألمانيا تمنح استثناءات سفر من أجل كأس الأمم الأوروبية.. اعرف التفاصيل

كتبت: هناء أبو العز

وافقت الحكومة الألمانية على استثناءات في قيود السفر والحجر الصحي، للمعنيين ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، ولن تُمنح الاستثناءات للاعبين فقط، وإنما أيضاً لأشخاص معتمدين آخرين مثل الصحفيين، حيث سيكون بإمكانهم دخول ألمانيا، حتى بالنسبة للقادمين من المناطق التي تشهد تفشي سلالات متحورة من فيروس كورونا، دون الخضوع للحجر الصحي الإلزامي.

وتسري هذه التدابير حتى يوم 28 يوليو، وستُمنح الاستثناءات لجميع الأشخاص المعتمدين للمشاركة أو الإعداد أو المتابعة للفاعليات الرياضية الدولية.

وبحسب القواعد المعمول بها حالياً، يُسمح فقط للألمان وحاملي الإقامة في ألمانيا بدخول البلاد قادمين من بريطانيا، وغيرها من المناطق التي تشهد تفشي السلالات المتحورة لفيروس كورونا، على أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وسيتم رفع هذه القيود الحالية خلال البطولة الأوروبية، المقررة في الفترة من 11 يونيه وحتى 11 يوليو، مع مراعاة التدابير الصارمة للوقاية والنظافة خلال البطولة.

وتستضيف مدينة ميونخ الألمانية ثلاث مباريات في دور المجموعات، وأخرى في دور الثمانية، في الثاني من تموز، وسيكون أحد طرفي مباراة دور الثمانية منتخبا خاض مباراته في دور الـ16 قبلها بستة أيام، في العاصمة البريطانية لندن.

كان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، الذي تشمل حقيبته الوزارية شؤون الرياضة، قد أعلن بالفعل عن الاستثناءات قبل أيام، مبرراً ذلك بأهمية البطولة الأوروبية.