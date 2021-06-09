أسعار الخضروات بسوق الجملة "العبور".. انخفاض طفيف في الطماطم

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 9-6-2021 استقرارا في أسعار جميع الأصناف في سوق العبور للجملة، وذلك ما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار جميع أصناف الخضروات تشهد استقرارا مع انخفاض طفيف في أسعار عدد من الأصناف وذلك لزيادة المعروض بالرغم من بداية الموسم.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الكوسة 1.5-5 جنيها للكيلو، والبامية 9-13 جنيها للكيلوالبطاطس بين 1.5-3.5 جنيها للكيلو، والقلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، أسعار الملوخية بين 2-4 جنيها للكيلو، سعر الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو.

وأشار النجيب إلى أن الطماطم شهدت انخفاضا طفيفا حيث تراوحت سعر الكيلو بين 1.5-3 جنيها مقابل 1.5 - 3.25 جنيها للكيلو، وأسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلووسجلت أسعار الباذنجان 1.5-3جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 10- 20جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضربين 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر بين 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

وأوضح النجيب أن أسعار تتراوح الفاصوليا بين 3- 7 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 9-15 جنيها للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها.