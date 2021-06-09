اليوم السابع
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أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. انخفاض الثعابين

الأربعاء، 09 يونيو 2021 09:00 ص
أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. انخفاض الثعابين أسماك ـ أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف اليوم الأربعاء 9-6-2021، تشهد استقرارا وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة وذلك بفضل زيادة المعروض نتيجة الكميات الكبيرة التي تصخه المشروعات القومية في مجال زراعة الأسماك. 
 
 
وتراوحت أسعار البورى 1 بين، 40-48 جنيها للكيلو ، والبورى "2" لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وأسعار المرجان "2" بين 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو،  وأسعار القرميط شيلان بين 10 - 20 جنيها . 
 
وانخفض سعر والسمك الثعابين ليتراوح بين 50-220 جنيها للكيلو مقابل 50-230 جنيها للكيلو، و سجل البلطي المزارع 1 بين 22-25 جنيها للكيلو والبلطي المزارع 2 بين 19-21 جنيها للكيلو، وسجل البلطى الأسوانى 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة السويسي سجلت 65-80 جنيها للكيلو. 
 
 
وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " ل40-48 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو. 

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