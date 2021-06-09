أخبار مصر.. التعليم: رسوب طالب الثانوية العامة حال عدم تسليمه كراسة الأسئلة والبابل شيت

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، ضوابط امتحانات الثانوية العامة، موضحة أن طلاب الثانوية العامة الذين تسلموا جهاز تابلت يتسلمون ورقة إجابة بابل شيت، وورقة أسئلة وتكون الإجابة بها أمرا إلزاميا، على أن يتسلم الطلاب الذين لم يتسلموا جهاز تابلت لوحى كراسة إجابة بابل شيت.







وأكدت الوزارة، أن الملاحظين يعتمدون صحة البيانات التى دونها الطالب فى المكان المخصص لذلك على ورقة الإجابة " البابل شيت، وفى حالة اختيار الطالب لأكثر من بديل للسؤال الواحد يفقد درجة السؤال، وفى حالة عدم تسليم الطالب ورقة الأسئلة وورقة البابل شيت يحرر محضر بالواقعة ويعتبر الطالب راسب فى تلك المادة حتى وأن قام بتسجيل الإجابة على التابلت، موضحة أنه يقوم الطالب باختيار الإجابة المناسبة فى ورقة الإجابة البابل شيت وعليه تسجيل نفس الإجابة على التابلت وإذا تعذر قراءة إجابة السؤال بورقة الإجابة "البابل شيت"، بالماسح الضوئى أو بالعين المجردة يكون الرجوع لإجابة نفس السؤال على التابلت..

​وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار. رئيس الوزراء يتابع إجراءات تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقارى وتابعت الوزارة أنه يراعى ضرورة التأكيد على جميع الطلاب بتدوين بياناتهم كاملة بما فيها كود الجلسة الامتحانية على كراسة الأسئلة وورقة الإجابة البابل شيت على أن يتم تسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة معا فى نهاية كل امتحان معتمدة من الملاحظين، مع التشديد على الطلاب بضرورة تسجيل نفس كود الجلسة الامتحانية والمدون على كراسة الأسئلة على جهاز التابلت الخاص بالطالب وعلى ورقة الإجابة البابل شيت وتحرير محضر إثبات حالة للطالب فى حالة استخدام كود مخالف لما هو مدون على كراسة الامتحان الخاصة به.وأكدت الوزارة، أن الملاحظين يعتمدون صحة البيانات التى دونها الطالب فى المكان المخصص لذلك على ورقة الإجابة " البابل شيت، وفى حالة اختيار الطالب لأكثر من بديل للسؤال الواحد يفقد درجة السؤال، وفى حالة عدم تسليم الطالب ورقة الأسئلة وورقة البابل شيت يحرر محضر بالواقعة ويعتبر الطالب راسب فى تلك المادة حتى وأن قام بتسجيل الإجابة على التابلت، موضحة أنه يقوم الطالب باختيار الإجابة المناسبة فى ورقة الإجابة البابل شيت وعليه تسجيل نفس الإجابة على التابلت وإذا تعذر قراءة إجابة السؤال بورقة الإجابة "البابل شيت"، بالماسح الضوئى أو بالعين المجردة يكون الرجوع لإجابة نفس السؤال على التابلت..

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الأربعاء؛ لمتابعة إجراءات تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقارى، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، والمستشار هانى حنا، مساعد وزير العدل للتشريع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى فى مستهل الاجتماع حرص الدولة على توفير وحدات سكنية تلائم شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يأتى فى إطار متابعة العمل على سرعة تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقارى، وذلك دعماً لقدرات محدودى ومتوسطى الدخل المالية على تملك وحدات سكنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن نائب محافظ البنك المركزى قدم عرضاً مفصلاً حول الشروط المطروحة للمبادرة بالنسبة للمستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعى، وكذا متوسطى الدخل، حيث أوضح أن المبادرة تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية للمستفيدين.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الآليات، ونسب حصول المواطنين على التمويل، ومستويات دخولهم، وذلك تمهيداً للإعلان عنها رسمياً.



وزير المالية: نتوقع 4 مليارات دولار استثمارات إضافية بسوق الأوراق الحكومية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن انضمام مصر إلى مؤشر السندات الجديد «الفاينانشال تايمز راسل»، الذي يتتبع السندات بالعملة المحلية الصادرة بالأسواق الناشئة وشبه الناشئة، يُعد خطوة مهمة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية وبالتالي خفض تكلفتها، لافتًا إلى أننا نتوقع أن يسهم هذا الانضمام في ضخ حوالي ٤ مليارات دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة؛ بما يتسق مع استراتيجية إدارة الدين في خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وتمويل خطة التنمية.



أضاف أننا نمضى بخطوات ثابتة نحو تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية؛ بما يسهم فى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هناك تواصلًا دائمًا مع مؤسسات المؤشرات العالمية لإمدادها بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية والعمل علي تطبيق المعايير الدولية التي من شأنها تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، وبالتالي جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب علي أدوات الدين وتخفيض تكلفته.



اتاحة امتحانات الثانوية للمواد غير المضافة للمجموع على موقع "التعليم" 3 يوليو

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إتاحة امتحان المواد التى لا تضاف للمجموع، التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء لجميع طلاب الثانوى العام للمدارس الحكومية والرسمية وطلاب مدارس المكفوفين، ومواد التربية الدينية والوطنية لطلاب مدارس المتفوقين وطلاب المدارس الدولية وطلاب مدارس النيل على الموقع الرسمى للوزارة اعتبارا من يوم السبت 3 يوليو المقبل، أما بالنسبة لمادة اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية واللغة الفرنسية لطلاب مدارس النيل سيتم إتاحتها بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها طبقا للجدول المعلن.

وأوضحت الوزارة، أنه المدارس تقوم بتجميع أوراق الإجابة الخاصة بالمواد التى لا تضاف للمجموع والتى تم الإجابة عنها بالمنزل وتسليمها للجان النظام والمراقبة المختصة لتقديرها اجتياز من عدمه، ويتولى المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى كافة الإجراءات اللازمة لإعداد الامتحانات كما يتولى تقدير الإجابات الموجودة على البابل شيت إلكترونيا مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والأمنية التى تحفظ سرية تلك الأعمال، كما يتولى التنسيق مع الجهات المسئولة عن أعمال طباعة الكراسة الامتحانية وورقة الإجابة.



استمرار فتح معبر رفح لليوم الـ25 لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات

استمرت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، فى فتح معبر رفح البرى استثنائيا، لاستقبال المصابين والحالات الحرجة وعبور العالقين من الجانبين، ولإدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار والطواقم الفنية المصرية إلى قطاع غزة، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.



وأكدت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر على استمرار فتحه لليوم الـ25 على التوالي؛ لاستكمال استقبال المصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة وعبور العالقين من الجانبين والحالات الإنسانية، وكذا لإدخال المساعدات الإنسانية ومعدات وآليات ومواد إعادة الإعمار وطواقم العمل المصرية إلى القطاع.. مشيرة إلى تواجد كافة الأطقم الإدارية والطبية بالمعبر لتيسير دخول المصابين ومرافقيهم، إلى جانب توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج طبقا لحالاتهم، وأن هناك استعدادات تامة لاستقبال أى عدد من المصابين وتيسير نقلهم للعلاج.

وأشارت إلى أنه تم تشغيل المعبر يوم 16 مايو الماضي استثنائيا لاستقبال المصابين والحالات الإنسانية من القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، مؤكدة جاهزية المعبر للتشغيل في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.



مجلس الوزراء: بدء انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الربع الأخير من العام الجارى

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بالإشارة إلى إعلان البرلمان العربي منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسام القائد، الذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول، قائلاً : منح الرئيس السيسي وسام القائد في هذا التوقيت يعكس المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس في المنطقة، كما يعكس حجم التقدير لما يجري تنفيذه في مصر حاليا من مشروعات تنموية غير مسبوقة.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى جولته التي قام بها، بعد انتهاء زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت منطقة الأعمال المركزية، والبرج الأيقوني والحي السكني الثالث، والحديقة المركزية، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، مؤكدا أنه خلال الربع الأخير من العام الجاري سيبدأ انتقال مجموعات عمل من الوزارات المختلفة إلى المباني الحكومية؛ لبدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية تمهيدا للانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية بإذن الله.



طقس شديد الحرارة غدا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة وأسوان 44

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية.

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس ، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس : القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.



الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى المبارك، والعيد التاسع والستين لثورة 23 يوليو 1952.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل لعدد 20 منازعة، فى إطار اهتمام الدولة بإنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أى نزاع دون اللجوء إلى القضاء، وهو ما يسهم في القضاء على مشكلات مزمنة بين الوزارات والجهات الحكومية.



وزيرة الصحة: وصول مليون جرعة من لقاح "سينو فارم" الصينى منتصف الأسبوع المقبل

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل فيروس كورونا، وموقف توفير اللقاحات المضادة له.

وتناولت الوزيرة خلال العرض الموقف الوبائى لانتشار الفيروس على الصعيدين المحلى والعالمى، وما شهدته معدلات الإصابات الأسبوعية بالفيروس من انخفاض على المستوى المحلى، لافتة كذلك إلى التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، والذى أشار إلى انخفاض عدد حالات الإصابات الجديدة بالفيروس لمدة ستة أسابيع، وكذا انخفاض الوفيات لمدة خمسة أسابيع على مستوى العالم.

وتطرقت الدكتورة هالة زايد إلى المنصة الإلكترونية الموحدة للوزارة، وكذا ما يتعلق بالخط الساخن، موضحة أنها تتضمن الاستعلام عن الخدمات، والاستفسارات الطبية، وكذا ما يتعلق بالبلاغات، وطلبات الحصول على الخدمات، شارحة الخطوات والاجراءات لخط سير البلاغات والشكاوى الواردة للوزارة بعد تنفيذ مشروع ميكنة الخطوط الساخنة لها، مؤكدة أن ما تم من تطوير فى هذا الصدد ساهم وبشكل كبير فى توفير المزيد من الوقت للتعامل مع كافة البلاغات والشكاوى الواردة، وخاصة ما يتعلق بالإبلاغ عن الحالات الطارئة وشديدة الخطورة، هذا إلى جانب الاستعلامات غير الطارئة.



عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد خروج عربة عن القضبان بمحطة بنها دون إصابات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء سير قطار 163 روسى أسوان/ الإسكندرية فى محطة بنها، والتى يتم تعديل السكك بها تمهيدا لتطوير نظم الاتصالات والإشارات، سقطت عجلة من العربتان السادسة والسابعة، ولا يوجد إصابات أو تلفيات، وقد تم رفع العربيتان وعودة حركة سير القطارات إلي طبيعتها، وقد تم تشكيل لجنة للوقوف علي أسباب الحادث ومحاسبة المسئول.

جدير بالذكر أنه يتم تعديل السكك بالمحطة ابتداء من يوم 25/5/2021 ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات القاهرة / الإسكندرية.

وكانت عجلتين لعربتى قطار قد خرجتا عن القضبان، صباح اليوم، بعد خروجه من محطة بنها بحوالى 300 متر، ولم يتسبب ذلك فى أية إصابات أو وفيات، وتحرك القطار متجهاً إلى الإسكندرية بعد عملية الإصلاح.

وعلى الفور مع وقوع الحادث، دفعت هيئة السكه الحديد، بأوناش لرفع العجلات وعربات القطار، وعادت حركة القطارات مرة أخرى.