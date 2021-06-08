اليوم السابع
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8 معلومات عن تطوير أرصفة ميناء دمياط والإسكندرية بتكلفة 6 مليارات جنيه

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 08:00 ص
8 معلومات عن تطوير أرصفة ميناء دمياط والإسكندرية بتكلفة 6 مليارات جنيه ميناء الإسكندرية
كتب عبد الحليم سالم

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قاربت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، بالتعاون مع عدة جهات على الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة عدة ارصفة بحرية بتكاليف تصل لنحو 6 مليارات جنيه.. تعرف عليها.
 
 
رصيف ميناء دمياط 5 و6 ورصيف الإسكندرية من 55 لـ62 ، بتكلفة تصل لنحو 6 مليارات جنيه، وبمشاركة العديد من الجهات، منها هيئة قناة السويس، وهيئة ميناء الإسكندرية وهيئة ميناء دمياط تعرف على مستجدات تطوير تلك المشروعات.
 
 
1- تم الانتهاء من تنفيذ 50% من أعمال تطوير توسعة الرصيف البحرى، 5 و6 دمياط .
 
 
2- تكلفة المشروع ارتفعت لنحو 700 مليون جنيه بدلا من 500 مليون جنيه .
 
 
3-  طول رصيف تداول الحاويات ارتفع لـ1450 مترا، بدلاً من 1050 مترا.  
 
 
 4- بلغت نسب تنفيذ العمل برصيف الإسكندرية من رصيف 55 حتى 62 نحو 55‎%‎ .
 
 
5- تصل تكلفة إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، لنحو 5.3 مليار جنيه. 
 
 
6-  ينفذ المشروع هيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء الاسكندرية.
 
 
7- حصة الشركة القابضة منفصلة تبلغ نحو 20% وتبلغ حصة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات نحو 13%، وحصة هيئة قناة السويس تبلغ 33%، وحصة هيئة الميناء 34%.
 
 
8- تم اسناد إدارة محطة الحاويات الجديدة  البالغ مساحتها 560 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية حوالى 1.5 مليون حاوية مكافئة لمجموعة CMA CGM المتخصصة.   
 

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تطوير ميناء الإسكندرية

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