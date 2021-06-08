8 معلومات عن تطوير أرصفة ميناء دمياط والإسكندرية بتكلفة 6 مليارات جنيه

قاربت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، بالتعاون مع عدة جهات على الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة عدة ارصفة بحرية بتكاليف تصل لنحو 6 مليارات جنيه.. تعرف عليها.
رصيف ميناء دمياط 5 و6 ورصيف الإسكندرية من 55 لـ62 ، بتكلفة تصل لنحو 6 مليارات جنيه، وبمشاركة العديد من الجهات، منها هيئة قناة السويس، وهيئة ميناء الإسكندرية وهيئة ميناء دمياط تعرف على مستجدات تطوير تلك المشروعات.
1- تم الانتهاء من تنفيذ 50% من أعمال تطوير توسعة الرصيف البحرى، 5 و6 دمياط .
2- تكلفة المشروع ارتفعت لنحو 700 مليون جنيه بدلا من 500 مليون جنيه .
3- طول رصيف تداول الحاويات ارتفع لـ1450 مترا، بدلاً من 1050 مترا.
4- بلغت نسب تنفيذ العمل برصيف الإسكندرية من رصيف 55 حتى 62 نحو 55% .
5- تصل تكلفة إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، لنحو 5.3 مليار جنيه.
6- ينفذ المشروع هيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء الاسكندرية.
7- حصة الشركة القابضة منفصلة تبلغ نحو 20% وتبلغ حصة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات نحو 13%، وحصة هيئة قناة السويس تبلغ 33%، وحصة هيئة الميناء 34%.
8- تم اسناد إدارة محطة الحاويات الجديدة البالغ مساحتها 560 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية حوالى 1.5 مليون حاوية مكافئة لمجموعة CMA CGM المتخصصة.
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