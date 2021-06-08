8 معلومات عن تطوير أرصفة ميناء دمياط والإسكندرية بتكلفة 6 مليارات جنيه

كتب عبد الحليم سالم

قاربت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ، بالتعاون مع عدة جهات على الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة عدة ارصفة بحرية بتكاليف تصل لنحو 6 مليارات جنيه.. تعرف عليها.

رصيف ميناء دمياط 5 و6 ورصيف الإسكندرية من 55 لـ62 ، بتكلفة تصل لنحو 6 مليارات جنيه، وبمشاركة العديد من الجهات، منها هيئة قناة السويس، و هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة ميناء دمياط تعرف على مستجدات تطوير تلك المشروعات.

1- تم الانتهاء من تنفيذ 50% من أعمال تطوير توسعة الرصيف البحرى، 5 و6 دمياط .

2- تكلفة المشروع ارتفعت لنحو 700 مليون جنيه بدلا من 500 مليون جنيه .

3- طول رصيف تداول الحاويات ارتفع لـ1450 مترا، بدلاً من 1050 مترا.

4- بلغت نسب تنفيذ العمل برصيف الإسكندرية من رصيف 55 حتى 62 نحو 55‎%‎ .

5- تصل تكلفة إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، لنحو 5.3 مليار جنيه.

6- ينفذ المشروع هيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء الاسكندرية.

7- حصة الشركة القابضة منفصلة تبلغ نحو 20% وتبلغ حصة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات نحو 13%، وحصة هيئة قناة السويس تبلغ 33%، وحصة هيئة الميناء 34%.

8- تم اسناد إدارة محطة الحاويات الجديدة البالغ مساحتها 560 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية حوالى 1.5 مليون حاوية مكافئة لمجموعة CMA CGM المتخصصة.