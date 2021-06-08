اليوم السابع
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7 علاجات منزلية مفيدة لالتهاب الحلق أبرزها الجزر والشاى والزنجبيل

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 06:00 ص
7 علاجات منزلية مفيدة لالتهاب الحلق أبرزها الجزر والشاى والزنجبيل التهاب الحلق - أرشيفية
كتبت سماح لبيب

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التهاب الحلق من أكثر الأعراض التى تصيب الانسان فى مختلف فصول العام، فلا يقتصر فقط على موسم الشتاء والطقس البارد، وإنما يستمر على مدار كافة الفصول فى حالة التعرض لهواء بارد بعد الساخن مثل التكييفات أو المراوح ويسبب مباشرة لالتهاب الحلق والشعور بالألم فى اللوزتين، وعادة ما يلجأ المصاب للبحث عن الأطعمة الصحية لعلاجه من المنزل قبل اللجوء للطبيب فى حالة عدم وجود أعراض أخرى .

وذكر موقع "only my health" الطبى أن هناك عددا من الأطعمة المفيدة لالتهاب الحلق والتى تكون بديلا للعلاجات الدوائية التى تسبب آثار جانبية على الجسم، ومن أبرز هذة الأطعمة المفيدة كالتالى :

1- العرقسوس 

العرقسوس يسبب تهدئة الالتهاب الحلقى، وتظهر الدراسات أن هذا العلاج يمكن أن يقلل من الألم كثيرا.

العرقسوس
العرقسوس

2- الآيس كريم

 تساعد الأطعمة الباردة على تخدير الألم وتعزز من التأثير اللطيف.

3- الجزر المطبوخ

ويعمل الجزر المطبوخ منه سواء على البخار، أو المحمص على تهدئة السعال ، حيث إن الجزر يساعد على التسلل وزيادة الحافز المناعى وتعزيز فيتامين (أ)، بالإضافة إلى ذلك، فإن الخضروات مليئة بأصباغ الطبيعة المفيدة للبشرة .

 4 - الشاى

هو العلاج الكلاسيكي، والشاى له العديد من النكهات، ويمكن أن يساعد على إعطاء استجابة للعدوى لمكافحة جسمك لأى فيروسات أو بكتيريا، ولابد من تناول الزنجبيل، البابونج، الأخضر، أو الشاى الأسود، والاستفادة من قوة إضافة المشروبات لخفض الإجهاد، وزيادة التركيز .

الجنزبيل
الجنزبيل

 

5 - العسل

العسل لذيذ بالإضافة إلى كونة مادة فعالة لعلاج التهاب الحلق ، كما أنه يهدئ السعال بعيدا عن العلاج الدوائى.


التهاب الحلق

الحلق

علاج التهاب الحلق

آلام الحلق

أطعمة صحية لعلاج الحلق

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