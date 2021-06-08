110 قوافل بيطرية مجانية تعالج 85 ألف رأس ماشية و32 ألف طائر خلال 5 أشهر.. صور

كتبت أسماء نصار

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ما تم تنفيذه من أنشطة فى مجال الرعاية والعلاج، خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجارى.



وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم خلال هذه الفترة تنفيذ 110 قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرى المحافظات المختلفة، استفاد منها 85 ألفا و283 حيوانا و32182 طائرا.



يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف حملات الرعاية البيطرية فى كافة قرى محافظات الجمهورية، والقوافل البيطرية العلاجية المجانية، لدعم صغار المربين، والحفاظ على الثروة الحيوانية فى مصر وتنميتها.



وأوضح القصير أنه تم خلال هذه القوافل رش ومكافحة الطفيليات الخارجية وعلاج امراض جلدية ل 32002 رأس حيوان، فضلا عن أنه تم تجريع لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج الديدان الداخلية ل 30310 رأس حيوان، كذلك تم علاج حالات باطنة ونقص تغذية لـ21163 رأس حيوان، واجراء عمليات جراحية ل 240 حيوان، فضلا عن علاج أمراض تناسلية ونقص الخصوبة وكشف بالسونار ل 1548 رأس حيوان.



وتابع رئيس الهيئة أنه تم خلال هذه الفترة، رش 2091655 رأس حيوان فى اطار حملات الرش لمكافحة الطفيليات الخارجية بالمجان، فضلا عن علاج 294532 رأس غنم وماعز فى اطار حملات التجريع السيادى لمكافحة الطفيليات الداخلية و383291 رأس حيوان فى اطار اعمال الرعاية من كشف وعلاج للحالات العارضة داخل الوحدات البيطرية، لافتا إلى أنه تم علاج 83398 رأس حيوان فى اطار اعمال الرعاية من كشف وعلاج لحالات الطفيليات الداخلية داخل الوحدات البيطرية، كذلك علاج 9989 رأس حيوان فى اطار اعمال الرعاية من كشف وعلاج لحالات برتوزا الدم داخل الوحدات البيطرية .





























