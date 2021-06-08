1.8 مليار دولار زيادة بتحويلات المصريين بالخارج من يوليو وحتى مارس الماضى

كتب: أحمد يعقوب

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2020/2021 ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 8.5%‏ بنحو 1.8 مليار دولار لتسجل نحو 23.4 مليار دولار (مقابل نحو 21.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020).

وأظهرت البيانات ارتفاع في تلك التحويلات خلال شهر مارس 2021 بمعدل 11.0% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 2.6مليار دولار خلال شهر مارس 2020)، بينما استقرت تقريبا تلك التحويلات خلال الفترة يناير/مارس 2021 ‏‏‏ لتسجل نحو 7.85 مليار دولار (مقابل نحو 7.87 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).