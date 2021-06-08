وزير السياحة: نعمل على تذليل أية عقبات لزيادة الحركة السياحية بين مصر والأردن

كتب محمد أسعد

استقبل اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعباسية، السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التبادل السياحى بين مصر والأردن.

حضر اللقاء المستشار عبد المحسن شافعي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة، ومهند غش المستشار الاقتصادي بالسفارة الأردنية بالقاهرة.

واستهل الدكتور خالد العناني اللقاء بالترحيب بالسفير، وتهنئته على توليه مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة، متمنيا له النجاح والتوفيق في عمله، مؤكدا على عمق العلاقات المتميزة بين البلدين على المستوى الحكومي والشعبي، لافتا إلى أن الأردن تأتي في مكانة متقدمة بين الأسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر.

كما أكد وزير السياحة والآثار على استعداد مصر التام لتذليل أية إشكاليات قد تحول دون زيادة الحركة السياحية بين البلدين، خاصة فى ظل عدم وجود تأشيرة سياحية بينهما.

ومن جانبه، أكد سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة على أن مصر دولة شقيقة وتربطها بالأردن علاقات قوية، مشيرًا إلى أن مدينة شرم الشيخ تعد الوجهة الأولى المفضلة للمواطن الأردني، لافتا إلى أهمية استغلال الخط البرى الرابط بين البلدين لسهولة الانتقال بينهما، كما أشار إلى ما تحتضنه الأردن من أماكن سياحية متنوعة.

وتناول اللقاء مناقشة توقيع برتوكول تعاون سياحى بين البلدين لتشجيع أنشطة الترويج والبرامج المشتركة للمعالم السياحية بين البلدين على المستوى البيني والدولى، وما يتميزان به من منتجات سياحية ثقافية وشاطئية وترفيهية.

هذا بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إقامة معارض سياحية داخل مصر والأردن وتنفيذ برامج سياحية مشتركة، وتجديد اتفاقية التعاون بمجال مكافحة الإتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية.

وفي نهاية اللقاء، أعرب الدكتور خالد العناني عن تطلعه لاستقبال نايف الفايز وزير السياحة والآثار الأردني في مصر لعقد المزيد من المناقشات حول سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجال السياحي والأثري.