وزير الإسكان يعين المهندس حاتم محمود نائبا لرئيس هيئة المجتمعات للشئون العقارية

كتب أحمد حسن

قرر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، تولى المهندس حاتم محمود، منصب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية ، للشئون العقارية والتجارية، خلفا للمهندس أنور هلال، لبلوغه سن التقاعد.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر حركة تغييرات وتنقلات بعدد من أجهزة المدن الجديدة، مؤكداً أن الهدف هو دفع العمل فى المشروعات الكبرى، التى يتم تنفيذها فى المدن الجديدة، وأنه يتم تقييم أداء جميع القيادات بشكل مستمر، لما فيه مصلحة العمل.

ونص قرار وزير الإسكان على تولى المهندس صلاح الدين أحمد القليوبي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، العمل رئيسا لجهاز حماية أملاك الهيئة (القطاع الأول)، والمهندس أشرف احمد محمد السماليجي، رئيس جهاز حماية أملاك الهيئة والمشرف علي الساحل الشمالي الغربي، العمل رئيساً لجهاز مدينة سفنكس الجديدة، والمهندس خالد أحمد محمود سرور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، العمل رئيسا لجهاز القري السياحية، والمهندس وليد عبدالقادر عبدالحميد فراج، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز حماية أملاك الهيئة، العمل رئيس جهاز شرق وغرب مطروح (القطاع الثالث) للساحل الشمالى الغربي، وأحمد عبدالحميد عبدالعزيز مكي ، مدير عام الشئون العقارية بجهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، العمل رئيس جهاز (القطاع الثاني) الساحل الشمالي الغربي.