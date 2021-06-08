وزير الأوقاف يشرح لسفير الفلبين التجربة المصرية فى مواجهة التطرف

كتب على عبد الرحمن

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السفير سولبيشيو إم كونفيادو سفير دولة الفلبين بالقاهرة اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد خلال اللقاء سعي وزارة الأوقاف الدائم للتواصل الحضاري ، وترسيخ أسس الحوار البناء ، ونشر صحيح الدين وسماحة الإسلام ووسطيته ، وثقافة التسامح والسلام لصالح الإنسانية ، مشيرًا إلى أننا نؤمن بقوة بالمشترك الإنساني ، والاهتمام بالإنسان بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه، فكل الأديان رحمة وتسامح وسلام ، وتعمل على ترقية الذوق والحس الإنساني ، ومن ثم يجب أن نعمل جميعًا لصالح الإنسانية.

وخلال اللقاء تم مناقشة التجربة المصرية في مواجهة التطرف ، وإرسال أئمة وخبراء إلى الفلبين لنشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير لمواجهة الفكر المتشدد والمتطرف ونشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وزيادة أعداد الطلاب الفلبينيين الدارسين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

وأهدى وزير الأوقاف سعادة السفير نسخًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف باللغة الإنجليزية مع نسخة إلكترونية منها ،وهو ما حاز ثناء وإعجاب السفير، ووعد بالعمل على نشره على نطاق واسع.