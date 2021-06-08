نظرا للإقبال الكبير.. مبيعات طلعت مصطفى تستقبل العملاء حتى العاشرة مساء

نظرا للإقبال الكبير للحجز والشراء في مشروع مدينة " نور "، الذي طرحته مجموعة طلعت مصطفى صباح اليوم ، قررت الشركة استقبال العملاء بجميع فروع المبيعات طوال أيام الأسبوع من ١٠.٠٠ صباحا إلى ١٠.٠٠ مساء .

ومنذ صباح اليوم ، شهدت جميع فروع مبيعات طلعت مصطفى إقبالا كبيرا من العملاء ، حيث تتواجد معارض المبيعات في أماكن عديدة داخل القاهرة وخارجها ، في مقر الشركة الرئيسي في الدقي، وفي مصر الجديدة والرحاب ومدينتي وسيليا بالعاصمة الإدارية وأيضا بالإسكندرية.

https://www.facebook.com/108590741439996/posts/111627684469635/

و تقدم شركة طلعت مصطفى تسهيلات غير مسبوقة في أنظمة السداد لتتاح فرص التملك أمام شرائح كبيرة من المجتمع، حيث يمكن شراء الوحدات بمقدم حجز لا يتجاوز 37.900 جنيه، وبأقساط 3790 جنيه، فضلا عن طرح مجموعة من الفيلات ذات الاطلالات المميزة بمساحات تبدأ من 195 متر مربع، بمقدم حجز 132.750 جنيه، وأقساط 12.920 جنيه.



















































































