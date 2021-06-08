اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 يونيو 2021 09:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نظرا للإقبال الكبير.. مبيعات طلعت مصطفى تستقبل العملاء حتى العاشرة مساء

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 07:43 م
نظرا للإقبال الكبير.. مبيعات طلعت مصطفى تستقبل العملاء حتى العاشرة مساء مبيعات طلعت مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظرا للإقبال الكبير للحجز والشراء في مشروع مدينة " نور "، الذي طرحته مجموعة طلعت مصطفى صباح اليوم ، قررت الشركة استقبال العملاء بجميع فروع المبيعات طوال أيام الأسبوع من ١٠.٠٠ صباحا إلى ١٠.٠٠ مساء .

1b983206-59d7-4c4d-a9fb-197cf6471a2e

ومنذ صباح اليوم ، شهدت جميع فروع مبيعات طلعت مصطفى إقبالا كبيرا من العملاء ، حيث تتواجد معارض المبيعات في أماكن عديدة داخل القاهرة وخارجها ، في مقر الشركة الرئيسي في الدقي، وفي مصر الجديدة والرحاب ومدينتي وسيليا بالعاصمة الإدارية وأيضا بالإسكندرية.

 

https://www.facebook.com/108590741439996/posts/111627684469635/

 

و تقدم شركة طلعت مصطفى تسهيلات غير مسبوقة في أنظمة السداد لتتاح فرص التملك أمام شرائح كبيرة من المجتمع، حيث يمكن شراء الوحدات بمقدم حجز لا يتجاوز 37.900 جنيه، وبأقساط 3790 جنيه، فضلا عن طرح مجموعة من الفيلات ذات الاطلالات المميزة بمساحات تبدأ من 195 متر مربع، بمقدم حجز 132.750 جنيه، وأقساط 12.920 جنيه.

 

0e59b387-0a46-44ba-8ef7-48e34952d8d7
 

 

 
2af78820-5fb6-423f-be44-a0c2df411b19
 

 

2dbc6e95-06cf-4bc2-959c-1a6b75a1f7fe
 

 

2e9a7095-9d2b-421b-ad63-ba11dcb7f1a1
 

 

4d61bfe2-6663-436c-ad37-75336062ab49
 

 

7a130952-d524-4c00-a492-a93928624573
 

 

11da3aba-a1cb-4b9c-9f34-c36876dbeecd
 

 

19d402ca-1489-416a-a994-f8d7da76dec1
 

 

43aaeb60-1cd2-479d-921d-aec455e3f337
 

 

59eb22c4-73c2-4d4e-b09d-f397473e4e8b
 

 

8821fe98-a53e-4f35-84f0-c6685123e528
 

 

569800e5-589f-44c7-9fc0-3c7d2d7184cb
 

 

750912d3-f680-4837-b322-7682fff810f6
 

 

951346b0-e150-4d95-be74-998d2cebb019
 

 

4858466e-f369-4447-b7ed-4ed606f2ed91
 

 

a147416a-175d-430e-af18-aee8be0f09e9
 

 

adcf90fc-2977-4d28-bd5d-cb0bcd5e003a
 

 

dfb96488-5668-4d65-8080-18a289b6a5d8
 

 

f0f1e3d5-ef84-48af-b4c6-dea16f72004e
 

 

f7f97f89-eb71-431a-9be7-cf6a92d0f500 
f0492df7-af43-4220-ac68-ef0c542d6a87
 

 

f63012cb-0d48-4368-8d19-6d30f926212c
 

 

 


طلعت مصطفى

نور طلعت مصطفى

هشام طلعت مصطفى

مدينة نور طلعت مصطفى

مشروع نور طلعت مصطفى

مجموعة طلعت مصطفى

مشروع طلعت مصطفى الجديد

مدينة نور

هشام طلعت مصطفى نور

شركة طلعت مصطفى

شقق طلعت مصطفى

حجز مدينة نور

سهم طلعت مصطفى

مبيعات طلعت مصطفى

مدينة طلعت مصطفى الجديدة

حجز مشروع نور طلعت مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة