اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 يونيو 2021 01:19 م
أكرم القصاص
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نائبة الرئيس الأمريكى تزور المكسيك للتباحث حول الهجرة غير النظامية

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 01:00 م
نائبة الرئيس الأمريكى تزور المكسيك للتباحث حول الهجرة غير النظامية نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس
وكالات

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وصلت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى المكسيك للقاء الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لبحث قضية الهجرة غير النظامية.

وحسب موقع الرؤية الإماراتى، قدمت هاريس من جواتيمالا، أول محطة في الجولة الخارجية الأولى لنائبة الرئيس منذ توليها المنصب في يناير. ومن المقرر أن تجتمع مع الرئيس المكسيكي.

قال لوبيز أوبرادور خلال الإيجاز الصحفي اليومي "لدينا آراء متقاربة حول ضرورة مساعدة دول أمريكا الوسطى، ويتعين علينا الاستثمار لإحداث تنمية وخلق فرص عمل في جواتيمالا والسلفادور وهندوراس، ونحن على استعداد للمساعدة".

وأضاف "سنعقد اجتماع عمل وسنشهد توقيع اتفاقية حول الهجرة والتنمية".

وتندرج الجولة الخارجية الأولى لنائبة الرئيس الأمريكي والتي تتمحور على الهجرة غير النظامية، في إطار وعد قطعه الرئيس الديمقراطي جو بايدن باعتماد سياسة في ملف الهجرة أكثر "إنسانية".

وفي أبريل بلغ عدد المهاجرين الموقوفين عند الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة ممن لا يحملون وثائق ثبوتية أعلى مستوى منذ 15 عاماً.

 


كامالا هاريس

المكسيك

جواتيمالا

الهجرة

بايدن

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