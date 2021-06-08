منير حنا يسلم المطران الجديد عصا الرعاية.. وسامى فوزى يقرع الأبواب

رحب الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة بالحضور بحفل تنصيب المطران سامى فوزى الذى يخلفه كرئيس لأساقفة الكنيسة قائلًا: اليوم أنصب أخى الأصغر وصديقى ورفيق خدمتى ليصبح مطرانًا لابروشية مصر ورئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

وأضاف المطران منير: نصلى أن يكمل بنعمة الله رسالة الكنيسة فى خدمة الله والوطن مؤكدًا: منذ أن توليت مسئولية الخدمة سنة 2000 وجدت فيه نعم الخادم يستخدم كل مواهبه دون تحفظ لخدمة الكنيسة.

واستكمل المطران حنا: أشكرك لأنك ساعدتنى وعضدتنى وشاركتنى أحلامى فى خدمة الرب".

وتابع المطران حنا: وسوف نرى فى خدمة التنصيب أن أهم شئ هو الحفاظ على وحدة الكنيسة وخدمتها والاهتمام بالتعليم وحماية العقيدة والهوية والتعليم، مضيفا: من خبرتى كأسقف لمدة 21 سنة أرى ضرورة الاستثمار فى فريق الخدمة سواء القسوس أو العلمانيين مثلما فعل المسيح طول خدمته الأرضية لمدة 3 سنوات.