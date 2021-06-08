منير حنا يسلم المطران الجديد عصا الرعاية.. وسامى فوزى يقرع الأبواب

يترأس الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، صلوات خدمة تنصيب المطران سامى فوزى مطرانا جديدا للكنيسة، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، حيث شهدت مراسم خدمة التنصيب تسليم عصا الرعاية وقراءة تعهد الخدمة.
رحب الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة بالحضور بحفل تنصيب المطران سامى فوزى الذى يخلفه كرئيس لأساقفة الكنيسة قائلًا: اليوم أنصب أخى الأصغر وصديقى ورفيق خدمتى ليصبح مطرانًا لابروشية مصر ورئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.
وأضاف المطران منير: نصلى أن يكمل بنعمة الله رسالة الكنيسة فى خدمة الله والوطن مؤكدًا: منذ أن توليت مسئولية الخدمة سنة 2000 وجدت فيه نعم الخادم يستخدم كل مواهبه دون تحفظ لخدمة الكنيسة.
واستكمل المطران حنا: أشكرك لأنك ساعدتنى وعضدتنى وشاركتنى أحلامى فى خدمة الرب".
وتابع المطران حنا: وسوف نرى فى خدمة التنصيب أن أهم شئ هو الحفاظ على وحدة الكنيسة وخدمتها والاهتمام بالتعليم وحماية العقيدة والهوية والتعليم، مضيفا: من خبرتى كأسقف لمدة 21 سنة أرى ضرورة الاستثمار فى فريق الخدمة سواء القسوس أو العلمانيين مثلما فعل المسيح طول خدمته الأرضية لمدة 3 سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة