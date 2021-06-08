اليوم السابع
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مصر للطيران تسير غدا 52 رحلة جوية على متنها 4148 راكبا

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 05:48 م
مصر للطيران تسير غدا 52 رحلة جوية على متنها 4148 راكبا مطار القاهرة الدولى -اررشيفية
كتب أحمد مصطفى

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تسير مصرللطيران غداً الأربعاء 52 رحله جويه بمعدل 37 رحله دوليه إلى كل من بغداد،أكرا، الدوحه، لندن، باريس، روما، دبي، إسطنبول، امستردام، موسكو، أبوظبي، ميلانو،البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، أديس أبابا، واشنطن، و10 رحلات  داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4148 راكبا.
 
واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشىفيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، منخلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولىلدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .
 
كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروسكورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصدالركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.
 
 
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