اليوم السابع
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مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم ملاكى مع ربع نقل بقنا

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 11:03 ص
مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم ملاكى مع ربع نقل بقنا حادث تصادم - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى شاب مصرعه وأصيب آخر بكسور، اليوم الثلاثاء، فى تصادم سيارة ملاكى مع سيارة ربع نقل فى طريق "قنا - القصير" بناحية الكيلو 4، وتلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إخطارا بتصادم سيارة ملاكى تحمل مع سيارة ربع نقل  بناحية الكيلو 45 بطريق قنا القصير.

 

أسفر الحدث عن مصرع، على محمد موسى محمد، 23 عاما من محافظة أسوان، وإصابة سامى زين العابدين أبو زيد، من محافظة سوهاج، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى قوص، بينما نقل إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وتحرر محضر محضر بالحادثة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


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