اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 يونيو 2021 03:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مستشار الرئيس الفلسطينى: الانقسام الداخلى "كان خطيئة".. والرجوع إلى الحق فضيلة

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 10:40 م
مستشار الرئيس الفلسطينى: الانقسام الداخلى "كان خطيئة".. والرجوع إلى الحق فضيلة الدكتور محمود الهباش
كتب محسن البديوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، والمشارك ضمن وفود الفصائل التى تستضيفهم القاهرة فى اجتماعات المصالحة، أن أجندة الفصائل الفلسطينية فى القاهرة تبدأ بلقاءات المؤسسات المصرية بكل الفصائل فى بادئ الأمر كلًا على حده يعقب ذلك اجتماعا يعقد السبت المقبل وهو الموعد المتوقع.

وقال مستشار الرئيس الفلسطينى، فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON" أن  الملفات الأساسية فى اجتماعات القاهرة  هدفها الرئيسى الوصول لفعل حقيقى ينهى حالة الانقسام بما يعنى أن تكون هناك  أفعال حقيقية على الأرض، وأن لا تكون هذه اللقاءات عبارة عن اتفاقات ورقية لا تنفذ على الأرض فيما بعد.

وأكد أن الجانب المصرى سيلتقى الفصائل كل على حدة على أن تبدأ الاجتماعات السبت المقبل، مشيرًا إلى أن لقاء القاهرة عنوانه الرئيسى هو إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الحقيقية  الفعلية على الأرض .

وأوضح أنه دون معالجة ملف الانقسام سيظل الاهتزاز والضعف متاصلاً فى الموقف الفلسطينى ولن يصل صوتنا للعالم، مضيفًا أن الانقسام الداخلى "كان خطيئة".. والرجوع إلى الحق فضيلة.

وواصل: "أعتقد على جميع الفصائل أن تقدم تنازلات حقيقية وأن يكون هدفها الرئيسى هو إنهاء الانقسام وأن ينضوى الجميع تحت راية فلسطين".


محمود الهباش

فلسطين

غزه

مستشار رئيس فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

من قلب غزة.. المصريون ينتهون من إزالة أنقاض أول موقع عمل.. مدير بوزارة الأشغال الفلسطينية: العمل يتم فى زمن قياسى.. والعاملون: المعدات تعمل بكامل قوتها.. وسيدة فلسطينية: نشكر الرئيس السيسي.. فيديو

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 07:52 م

طفل فلسطينى يقدم العصائر للأطقم الهندسية المصرية فى غزة.. فيديو وصور

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 03:03 م

محافظ شمال سيناء يستقبل وفد صباح الخير يامصر المتجه إلى غزة

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 01:15 م

"صباح الخير يا مصر" من قلب غزة.. حلقة خاصة غدا على القناة الأولى.. فيديو

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 01:05 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة