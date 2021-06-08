اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 يونيو 2021 01:19 م
أكرم القصاص
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مساعد بوتين: التفاعل بين موسكو وواشنطن فى أدنى مستوياته منذ الحرب الباردة

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 11:30 ص
مساعد بوتين: التفاعل بين موسكو وواشنطن فى أدنى مستوياته منذ الحرب الباردة مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف
أ ش أ

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قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في أدنى مستوياته منذ الحرب الباردة، ما يحمل مخاطر على العالم بأسره"..مشددا على ضرورة تغيير هذا الوضع.
 
وأضاف أوشاكوف خلال كلمته أمام منتدى (قراءات بريماكوف) اليوم الثلاثاء، أن "التفاعل بين البلدين يتواجد في أدنى مستوياته منذ الحرب الباردة، والكل يعلم ذلك يجب فعل أي شئ حيال هذا الأمر، فهناك مخاطر جادة تنشأ ليس لهذين البلدين الكبيرين، ولكن للعالم بأسره".
 
وأوضح أن الوضع في العالم يواصل التفاقم وهناك أزمات كثيرة عالقة وبؤر ساخنة جديدة لم تتم تسويتها.. وقال:" نحن نرى أن الوضع العالمي في تفاقم متواصل ويصبح أقل توقعا ونظام الأمن العالمي في تدهور، وبشكل عام تتصاعد الصراعات وتكثر البؤر الساخنة".

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