مرشح بالانتخابات الرئاسية فى إيران يعد النساء بـ5 مناصب فى حكومته

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

وعد المرشح للانتخابات الرئاسية فى إيران عبد الناصر همتى المحسوب على الإصلاحيين، النساء بمنحهم 5 مناصب فى حكومته المحتملة، وفى المناظرة الرئاسية الثانية قال همتى إنه "يجب أن نوفر حريات اجتماعية للشباب حتى لا يفكر بترك البلاد".

وأضاف: "سوف أمنح مناصب لـ 5 نساء فى حكومتى لمنع التمييز".

وفى المناظرة الأولى التى عقدت السبت الماضى تبادل المرشحون الانتقادات الحادة، حيث اتهم كل منهم الآخر بالخيانة أو الافتقار إلى الكفاءة العلمية اللازمة لإدارة اقتصاد البلاد.

وبينما هاجم المرشحون المحافظون الخمسة أداء الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني بعد 8 سنوات في السلطة، ألقى المرشح المعتدل والرئيس السابق للبنك المركزي عبد الناصر همتي باللائمة على "المحافظين في إذكاء التوتر مع الغرب"، مشيرا أن هذا الأمر "تسبب في تفاقم المصاعب الاقتصادية الإيرانية"