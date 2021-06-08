مرشح إصلاحى فى انتخابات إيران يهاجم المتشددين: "يزعمون تحويل البيت الأبيض لحسينية"

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

هاجم المرشح المحسوب على التيار الإصلاحي فى إيران، عبد الناصر همتى، محافظ البنك المركزى الايرانى السابق، المتشددين قائلا: "هناك جهات متنفذة تنتفع من العقوباتعلى البلاد ويجب فضح هذه المجموعات".

وخلال المناظرة التلفزيونية الثانية للانتخابات الرئاسية، التى تجرى اليوم، الثلاثاء، قال همتى "يجب ان نفضح جماعات مهيمنة على اقتصاد البلاد، نحن نواجه تيار يقول بدلا من التنمية الاقتصادية علينا ان نحول البيت الابيض الى حسينية!"

وتسائل "من ساهم فى اقتحام السفارة السعودية، هناك سلسة من الجماعات المنتفعة التى تقف وراء هذه الاحداث، هناك جهات متنفذة تنتفع من العقوبات على البلاد ويجب فضحهم، فقدنا 16 مليار دولار من 80 مليار دولار من حجم تجارتنا الخارجية".

وتشمل المناظرة الثانية موضوعات سياسية واجتماعية، وفى المناظرة الأولى التى عقدت السبت الماضى تبادل المرشحون الانتقادات الحادة، حيث اتهم كل منهم الآخر بالخيانة أو الافتقار إلى الكفاءة العلمية اللازمة لإدارة اقتصاد البلاد.

وبينما هاجم المرشحون المحافظون الخمسة أداء الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني بعد 8 سنوات في السلطة، ألقى المرشح المعتدل والرئيس السابق للبنك المركزي عبد الناصر همتي باللائمة على "المحافظين في إذكاء التوتر مع الغرب"، مشيرا أن هذا الأمر "تسبب في تفاقم المصاعب الاقتصادية الإيرانية"

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية لخلافة حسن روحانى، 7 مرشحين 5 منهم ينتمون للتيار المحافظ والمتشدد، واثنان آخرون اصلاحيين غير بارزين، ما يعنى أن التنافس سينحصر داخل معسكر سياسي واحد، وهو المعسكر المحافظ الذى لم يتمكن من الاجماع على مرشحاً واحداً، بسبب التشتت والانقسامات التى تسيطر عليه منذ سنوات.

والمرشحين هم: إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية (التيار المحافظ)، ومحسن رضائي (التيار المحافظ) ، وسعيد جليلي (محافظ متشدد)، وعلي رضا زاكاني (محافظ متشدد)، وأمير حسين قاضي زادة هاشمي (محافظ متشدد)، وعبد الناصر همتي (اصلاحي)، ومحسن مهر علي زادة (إصلاحي).

ويبلغ عدد الناخبين في إيران 59 مليونا و310 آلاف 307 أشخاص، منهم مليون و392 ألفا و148 شخصا يشاركون لأول مرة في الانتخابات، تنتهى الحملات الدعائية 16 يونيو، وفي 17 يونيو ستدخل البلاد فترة الصمت الانتخابي.

وتوقع مركز استطلاع الرأى الإيرانى التابع للحكومة "إيسبا"، أن تكون نسبة المشاركة 38%، وذلك وفقا لأحدث تقديرات المركز، بعد عقد أولى المناظرات الرئاسية يوم السبت الماضى.

كما اتخذت وزارة الداخلية الايرانية المشرفة على سير عملية الاقتراح تدابير أمنية، وأكد وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحمانى فضلى، أن جهود المسؤولين الأمنيين والقضائيين والعسكريين والسياسيين، تهدف إلى اقامة انتخابات حماسية وسليمة ومن دون أحداث جانبية وبمشاركة شعبية واسعة.