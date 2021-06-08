مجلس الأمن الدولي يصدر قرارا بالإفراج عن الأموال العراقية المحجوزة

وكالات

أعلن وزير العدل، القاضي سالار عبد الستار محمد، اليوم الثلاثاء، صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يقضي بإطلاق الأموال العراقية المحجوزة لدى سويسرا.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير العدل، في بيان نشرته السومرية نيوز أن "الاخير، استقبل في مكتبه ‏الرسمي، السفير السويسري لدى العراق لوكاس ‏جاسر، وبحث اثناء اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث في امكانية توقيع مذكرة ‏تعاون بين وزارتي العدل العراقية ‏والسويسرية لتبادل الخبرات القانونية والتبليغات القضائية لتطوير تنمية ‏قدرات موظفي الوزارة في المستقبل القريب، بحضور مدير عام دائرة ‏العلاقات العدلية احمد لعيبي عبد الحسين، ومدير عام دائرة التسجيل ‏العقاري رعد سعد الله علي، ومدير عام الدائرة القانونية حنان ‏منذر نصيف".